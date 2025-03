37e édition du pèlerinage de Témento : une célébration marquée par un appel à l'espérance, à la paix et à la cohésion sociale

Ce dimanche 23 mars, la 37e édition du pèlerinage interdiocésain de Témento s’est déroulée sous le thème : « Avec Marie, modèle de l’espérance, jubilons sur le chemin de la foi ». Ce rendez-vous spirituel d'envergure a rassemblé des milliers de fidèles venus des diocèses de Kolda et ziguinchor qui regroupent les régions administratives de la Casamance, mais des chrétiens des pays voisins, dans un climat de ferveur et de recueillement.



Lors de son homélie, l’Evêque de Ziguinchor, Mgr Jean Baptiste Valter Manga, a placé son message sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, des thèmes chers aux populations de Casamance, région meurtrie par plusieurs décennies de conflit. Il a rappelé que le sanctuaire de Témento est un lieu privilégié où les fidèles viennent déposer leurs fardeaux : « Des soucis de santé, certains à la recherche d’un enfant, d’une âme sœur ou d’un emploi, d’autres sont là pour un proche en difficulté, ou encore pour obtenir une promotion dans le travail », a-t-il souligné.



Toutefois, Mgr Manga a tenu à rappeler que le pèlerinage ne doit pas se limiter aux préoccupations personnelles. Il a insisté sur la nécessité pour chaque fidèle de prier pour des enjeux collectifs, notamment la paix et l’unité nationale. « Il est impératif de mettre en avant des intérêts plus généraux comme la paix et la cohésion sociale », a-t-il exhorté.



Dans cet esprit de communion et de tolérance, le guide religieux a invité les chrétiens à porter dans leurs prières leurs frères et sœurs musulmans, qui entament la dernière étape du Ramadan. Il a formulé le vœu que le Seigneur exauce les prières de tous pour la paix et la prospérité du Sénégal.



Cette édition du pèlerinage revêtait une signification particulière puisqu’elle coïncidait avec le jubilé des 25 ans du diocèse de Kolda. Un double motif de célébration pour les fidèles, qui ont exprimé leur gratitude et leur espérance en un avenir harmonieux pour leur région et leur pays.