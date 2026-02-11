39ᵉ session de l’Union africaine : Ousmane Sonko représentera le Président Diomaye à Addis-Abeba

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, participera à la 39ᵉ session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine. Selon le communiqué du Conseil des ministres, il se rendra à Addis-Abeba les 14 et 15 février 2026 pour représenter le Président de la République lors de cette rencontre.
Autres articles
-
Air Sénégal : le Premier ministre fixe un ultimatum de 30 jours pour le sauvetage de la compagnie
-
Thierno Alassane Sall annonce la convocation de la responsable des femmes de RV au Commissariat central
-
Littoral : le Chef de l’État ordonne une nouvelle stratégie contre l’érosion côtière
-
Transformation de l’Enseignement Supérieur : le Chef de l’État prône une « modernisation consensuelle »
-
Crise universitaire : Ousmane Sonko déplore les violences et demande au ministre de la Justice de situer les responsabilités