Lutte contre la criminalité financière : le GIABA et la Côte d’Ivoire renforcent leur coopération

Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), Edwin W. Harris Jr, Directeur du Groupe d’Action Intergouvernemental contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), a rencontré le Premier ministre ivoirien, jeudi 5 février 2026. Au cœur des échanges, « le retrait de la Côte d’Ivoire de la liste grise du GAFI et l'inauguration d'un nouveau centre d'information ».



L’audience s'est déroulée en présence du ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, du Président de la CENTIF, le Général Idrissa Touré, ainsi que de plusieurs conseillers techniques spécialisés.



Les discussions ont prioritairement porté sur le processus de retrait de la Côte d’Ivoire de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Cet enjeu est crucial pour la crédibilité du système financier national et l'attractivité économique du pays.



Les délégations ont également préparé les prochaines échéances internationales, notamment la réunion plénière du GAFI et les sessions techniques et ministérielles du GIABA qui se tiendront prochainement à Abidjan.



Le renforcement de cette coopération institutionnelle sera marqué par l'inauguration officielle du nouveau bureau du Centre d’Information du GIABA (CIA) à Abidjan.



La remise officielle des clés de cette infrastructure souligne la volonté mutuelle de pérenniser les actions de surveillance et de traitement de l'information financière à l'échelle régionale, tout en dotant la Côte d'Ivoire d'outils de pointe pour sécuriser ses flux financiers.