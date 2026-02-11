Espace CEDEAO : 972 stations postales déjà connectées (rapport )

Le réseau postal ouest-africain s'affirme comme un pilier stratégique de l'infrastructure régionale. Le nouveau rapport d'avancement souligne une dynamique de modernisation portée par le numérique et l'essor du commerce électronique. Lancé à Banjul lors de la 6ème réunion du conseil d'administration de la Conférence postale ouest-africaine (WAPCO), le rapport 2024 met en avant des progrès significatifs dans la préparation numérique du secteur. Sur les 2 809 stations postales permanentes que compte la région, 972 sont désormais connectées aux réseaux de communication électroniques.



Cette évolution soutient une croissance soutenue des services de messagerie et express. Ce dynamisme est directement alimenté par l'expansion du commerce régional et du e-commerce, transformant les bureaux de poste en points nodaux de l'économie numérique.



Malgré ces avancées, le document identifie des obstacles persistants qui freinent le plein potentiel du secteur. La réduction de la densité des stations postales et les inégalités d'accès à la connectivité numérique entre les différentes zones de la Communauté restent des défis majeurs à relever pour les administrations postales.



Le rapport souligne que le secteur postal dispose d'opportunités importantes pour renforcer l'inclusion financière et faciliter le commerce transfrontalier. Pour la CEDEAO, l'accélération de la transformation numérique et l'intégration des systèmes postaux au niveau régional sont des conditions essentielles.



Ces réformes visent à garantir la durabilité et la compétitivité du secteur, tout en maximisant sa contribution à une croissance économique inclusive dans l'ensemble de l'espace communautaire.