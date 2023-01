3e candidature, malaise au PS: Aminata Mbengue Ndiaye convoque le secrétaire exécutif national

La probable 3e candidature du Président Macky Sall pollue l'atmosphère de la coalition Benno Bokk Yakkar dont le Parti socialiste est membre. En effet, le porte-parole du PS, Abdoulaye Wilane, non moins allié du chef de l’Etat a rappelé, dans une émission radio, où il était invité, les termes de la constitution en son article 27 : "Nul ne peut faire plus de deux (2) mandats consécutifs."



Pendant ce temps, le socialiste Alioune Ndoye, ministre de l'Environnement affiche ouvertement son "oui" pour une troisième candidature de Macky.



Devant cette contradiction interne et dans le souci certainement d'arrondir les angles, Aminata Mbengue Ndiaye, "a convoqué, ce jeudi 19 janvier une réunion de tous membres du secrétariat exécutif national", a-t-on appris.



Cette 83e séance, souligne la note "élargie aux élus nationaux que sont les députés et hauts conseillers, portera sur la vie du parti, la vie politique nationale et des questions d'actualité. "