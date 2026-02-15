Tragédie à l’université : Thierno Alassane Sall dénonce « la terreur de la répression »

Le député Thierno Alassane Sall a tenu une conférence de presse ce dimanche pour exprimer son indignation suite aux violences survenues sur le campus. Apres avoir présenté ses condoléances et réquisitoire contre les forces de l’ordre, il a décrit une situation de « crise exceptionnelle » au Sénégal.



D’emblée, l’ancien ministre a tenu à présenter ses condoléances à la famille de l'étudiant Abdoulaye Ba, « qui a perdu la vie lundi dernier 9 février, dans des circonstances qui ont ému toute la nation ». Il a également salué la mémoire du journaliste Georges Déthié Diop, « une personne de valeur qui avait le respect de toute la profession ».



Revenant sur les affrontements, TAS a dressé un bilan humain alarmant. Il a notamment cité le cas de l'étudiant Ndoye, qui « a perdu un de ses yeux, un œil, dans des circonstances très graves ». Pour le député, « des personnes ont été éborgnées, d'autres ont perdu la vie, d'autres ont subi des traumatismes physiques importants, pour s'être jetées depuis le quatrième étage ».



Selon lui, ces jeunes ont agi par désespoir « pour échapper à la terreur de la répression, parce qu'ils sentaient sans doute qu'ils rencontraient dans les escaliers quelque chose de plus affreux que le feu ». Il a fustigé l’usage de la force, s’interrogeant sur « comment peut-on tirer à bout portant avec une arme sur une personne désarmée ? Ça, c'est le comble de l'intolérable, de l'inexplicable, de l'innommable ».