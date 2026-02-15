Crise nationale : Thierno Alassane Sall tire sur le régime Sonko-Diomaye

En conférence de Presse ce Dimanche, Thierno Alassane Sall a exprimé son indignation face à ce qu'il qualifie de "crise nationale". Au-delà du campus, le député a dressé un bilan sombre de l’état du pays. Il a accusé le pouvoir de "manipuler l’opinion" pour masquer ses échecs par la recherche de « boucs émissaires ».



« Jamais le Sénégal n'a été aussi malade », a déclaré le député ce dimanche. Il a énuméré les difficultés actuelles dont « l'échec de la campagne agricole, le pillage de nos données informatiques par des sociétés étrangères, et l'impasse de certaines affaires judiciaires» .



Selon TAS, le gouvernement utilise la crise universitaire pour détourner l'attention. « L'autre lâcheté de ce gouvernement, de manipulation et de mensonge, c'est de dire qu'il y a des opposants derrière ». Il A en croire le leader de "La République des Valeurs", le Premier ministre chercher des excuses. « Ousmane Sonko cherche à se déshabiller de la peur qui l'habite et de la situation qu'il n'arrive pas à gérer en cherchant des boucs émissaires... et parmi les boucs émissaires, c'est nous, "loposition" ».



Le député a en autre dénonçant ce qu'il qualifie de "manque d'empathie du régime". « Le régime Pasteur a fait croire aux Sénégalais que c'est des patriotes... Non. Le dimanche 8 février, ils étaient au Cicès, en train de danser, de s'amuser, pendant que toutes les universités du Sénégal étaient dans une sorte de tragédie ».