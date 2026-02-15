Arène nationale : Franc terrasse Tapha Tine et signe sa 16e victoire

L'affiche phare de ce début d'année a tenu toutes ses promesses à l'Arène nationale. Dans un choc de titans, Franc a confirmé sa suprématie en dominant Tapha Tine au terme d'un combat éclair.



Le combat n’aura pas duré plus de cinq minutes. Le lutteur des Parcelles Assainies, faisant preuve d'une efficacité redoutable, a su prendre le dessus sur le Géant du Baol. Avec cette performance, Franc domine les débats et décroche ainsi sa 16e victoire en autant de sorties.



Au-delà du résultat, c’est la manière qui a marqué les esprits. Les deux lutteurs ont gratifié le public d'une confrontation intense qui s'est conclue par une « très belle chute », scellant définitivement le sort de cette affiche royale. Franc poursuit ainsi son ascension fulgurante, tandis que Tapha Tine concède un revers de taille dans ce choc des sommets.