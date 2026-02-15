Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Bourses universitaires : Thierno Alassane Sall accuse Ousmane Sonko de « trahison intolérable »
Thierno Alassane Sall a pointé du doigt un « revirement fondamental » de la part du Premier ministre et de son gouvernement.
 
En conférence de presse ce dimanche, le député a estimé que le malaise actuel provient d'une « confrontation entre deux visions de l'université ». Il a dénoncé la politique de Ousmane Sonko qui affirme désormais que « le Sénégal est un pays pauvre » pour justifier le refus d'octroyer des bourses.
 
Le leader de la "République des Valeurs" a rappelé les engagements passés du leader de Pastef. « C'était la vision annoncée dans le projet, celle de Sonko qui allait à l'université dire aux étudiants : vous avez tous droit à la bourse ». Ce changement de discours est, selon lui, vécu par les jeunes comme une « trahison intolérable ».
 
TAS a également critiqué le manque de dialogue du gouvernement qui préfère la force à la pédagogie. « Le ministre de l'enseignement supérieur l'a dit à l'Assemblée nationale, en disant qu'on fera cette réforme, ça passera ou ça casse ». 
