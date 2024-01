3e journée Groupe C: Un Sénégal-Guinée tendu sur la pelouse mais pas encore prolifique à la mi-temps (0-0)

Entre joueurs guinéens et sénégalais, ce n’est pas le grand amour ce soir dans le match comptant pour la 3e journée du groupe C de la CAN 2023. Dès les premières minutes, il y a eu des échauffourées entre les coéquipiers de Naby Keita et ceux de Sadio Mané.



Le calme revenu, les deux équipes ont été incapables de se créer des occasions franches. Vers la fin de la première mi-temps, une faute de Ismail Jakobs sur Naby Keita a encore réchauffé les esprits. Mais Aliou Cissé est rentré sur la pelouse pour calmer tout le monde.



C’est la mi-temps et il n’y a pas encore de but.