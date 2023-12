3e journée de la société sénégalaise de gastro entérologie et d'hépatologie : des échanges sur les urgences prévues du 7 au 9 décembre à Dakar

Pour cette année, le thème retenu est "urgence en hépato gastro entérologie interventionnelle". En vue de ces journées d'échanges, les professeurs Daouda Dia de l'hôpital Philip M. Senghor, Pape Aliou Mbaye spécialistes en gastrologie et Ibrahima Diallo spécialiste en hépato entérologie ont fait face à la presse mercredi.



Prenant la parole le Pr Saliou Mbaye déclare que la 3em journée est une occasion pour les spécialistes de faire une mise à jour de leurs connaissances. Car selon lui, se sera des journées d'échanges et de formation pour les médecins et spécialistes parce que comme les autres métiers, les spécialistes de la santé doivent faire une mise à jour de leurs connaissances par ce que le monde évolue.



"La 3e journée de la société sénégalaise en gastro-entérologie et hépatologie a pour but de renforcer les capacités des médecins", indique le professeur Saliou Mbaye. Selon ces spécialistes de la santé, les maladies comme l'hépatite B, la pancréatite (causé par une inflammation du pancréas) l'hépatite aiguë du foi due à la prise fréquente de certains médicaments comme les antis inflammatoires et d'autres maladies liées à la gastro y seront évoqués.



En guise de sensibilisation, ces professeurs de la santé invitent les Sénégalais à se rendre à l'hôpital pour se faire soigner car les maladies liées à la gastro et hépatologie peuvent se traiter dans tous les hôpitaux du Sénégal.