3e vague Covid_19 au Sénégal: Diouf Sarr recommande d'éviter les voyages pendant cette période de Tabaski

Pour éviter plus de nouvelles contaminations liées au coronavirus, le Comité national de Gestion des Epidémies qui s’est réuni ce jeudi 15 juillet 2021, recommande de limiter les déplacements et voyages en cette période de la fête de Tabaski.



"Après avoir bien évalué les risques sanitaires, économiques et sociaux de cette forte augmentation du nombre de cas positifs, le Cnge recommande : "l’intensification de la sensibilisation des populations sur les risques liés à la covid-19 et sur les moyens de prévention et de lutte surtout dans ce contexte de tabaski", a déclaré le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr qui a préside ce jeudi la réunion du CNGE.



En outre, le CNGE recommande à la population "de porter systématiquement le masque dans les véhicules de transports, les véhicules particuliers, les lieux recevant du public et les lieux de travail".



Le comité invite par ailleurs les transporteurs et chauffeurs de véhicule de transports en commun à faire respecter strictement le port de masque pour tout passager ; de recourir précocement aux soins ; d’éviter tout rassemblement de quelque nature que ce soit ; d’éviter les déplacements et voyages pendant cette période de fête de la tabaski ; de se faire vacciner contre la covid-19 notamment pour se protéger contre les cas graves.



A ce titre, le Sénégal va recevoir d’ici la fin du mois de juillet 2021, près de 500 000 doses de vaccin, a annoncé le ministre Diouf Sarr.