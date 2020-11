3ème mandat: la Cedeao félicite Ouattara et Condé

En Côte d’Ivoire et en Guinée, la commission de la Cedeao a pris «connaissance » et « note » des résultats définitifs des scrutins présidentiels d’octobre 2020. La commission l’a fait savoir dans deux différents communiqués publiés mardi 10 novembre 2020.



A l’Ivoirien Alassane Ouattara, la commission «adresse ses chaleureuses félicitations, en même temps que ses vœux sincères de succès, dans la conduite de la mission que lui a confiée le peuple ivoirien. »



Au Guinéen Alpha Condé, « la commission de la Cedeao adresse ses chaleureuses félicitations » et « lui présente ses vœux de réussite dans sa mission pour le bénéfice des guinées et de la République de Guinée ».



En Guinée, la Cour constitutionnelle a publié samedi 07 novembre, les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Elle donne vainqueur le président sortant, Alpha Condé, avec un score de 59,50% des suffrages exprimés.



En Côte d’Ivoire voisine, le Conseil constitutionnel a publié lundi 9 novembre, les résultats de la présidentielle du 31 octobre 2020. Les 94, 27 % de suffrages recueillis par Alassane Ouattara selon les chiffres de la commission électorale (CEI) ont été confirmés par les juges constitutionnels.

Les processus électoraux en Côte d’Ivoire et en Guinée ont un dénominateur commun. Les présidents sortants, Alassane Ouattara et Alpha Condé ont été élus pour un troisième mandat dans un contexte de violentes contestations électorales.



Dans les deux cas, la commission invite les différents acteurs au dialogue et réaffirme sa disponibilité à accompagner les initiatives de renforcement de la démocratie.