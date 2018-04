4 avril 2018... Quand les internautes sénégalais "fêtent" 58 ans de dépendance vis à vis de la France

Accession du Sénégal à l'indépendance :

Eiffage

Orange

Limak - Summa

Le Groupe Bollore Africa Logistics

Veolia

Total



Vous souhaitent une bonne fête de l'Indépendance

— Fatima Z. Sall (@TiiimTim) 4 avril 2018





Je repose ma question! Le Sénégal indépendant a 58ans...

est ce que ça aurait pas mieux de rester sous tutelle française? d'être un département de plus de la France? Déjà que toute notre économie leur appartient... – en a marre

— Jaly Badiane (@jalybadiane) 4 avril 2018





Vive le #Sénégal

Gloire et honneur aux bâtisseurs de l’indépendance du Sénégal #kebetu #Afrique pic.twitter.com/2ki5iQVVGn

— El Hamidou KASSE (@elhadjkasse) 4 avril 2018



Pour commencer, Mor Bernabou Loum est allé pêché la scène du célèbre discours de Gelewaar (magnifiquement interprété par le défunt comédien et artiste Thierno Ndiaye Doss)dénonçant l'aide alimentaire et la honteuse attitude de nos dirigeants à toujours tendre le bras au colon. Loum est convaincu que le discours de Guélwaar est plus que jamais d'actualitéMor Bernabou Loum est loin d'être le seul à considérer nos dirigeants comme des pions qui sont là que pour servir la métropole française. Un autre des ses compatriotes, vivant à Espagne est plus catégorique sur le sujet. Pour lui, Macky ne devait même pas avoir l'audace de sortir pour célébrer un semblant d'indépendance.Dans une autre manière moins radicale de fustiger "un demi siècle de dépendance", l'auteur et chroniqueur Bocar Gueye situe les responsabilités de ce qu'il considère comme un échec collectif. Selon lui, autant les dirigeants sénégalais ont été incapables, autant le peuple qui continue de les choisir est tributaire de cette situation. Il appelle la nouvelle génération à poser les actes qui vont un jour permettre à leurs enfants de fêter "notre véritable indépendance"Sur le réseau social co-fondé par Jack Dorsey, le son de cloche est le même. L'indépendance est décrite comme un leurre par les twittos sénégalais. A leur tête, Fatima Z. Sall, la fille de la célèbre avocate et président du mouvement "Osez l'avenir", Aissata Tall Sall. Avec une pince d'ironie, elle se fait vectrice du message de présentation des voeux de bonne fête d'indépendance au Sénégal des entreprises françaises qui ont fini de s'approprier le poumon de notre économie.Dans les commentaires de son tweet, les autres internautes se chargent de compléter sa liste d'entreprises françaises présentes au Sénégal : Bicis, Sgbs, Auchan, Css, Sococim et même la Senelec, selon l'un d'entre eux. La journaliste-blogueuse, jaly Badiane va plus loin. Elle se demande si la meilleure option ne serait pas de continuer à être sous tutelle française, vu comment ils ont une mainmise sur notre économie.Mais dans ce concert de désapprobations, il y a tout de même un internaute qui croit fort que le Sénégal est souverain et indépendant. C'est le ministre Chargé de la Communication à la Présidence de la République El Haj Hamidou Kassé.