41ᵉ édition des JMJ : plus de 45 000 jeunes réunis dans la foi

A Nianing, dans le département de Mbour (ouest), le doyenné de Popenguine est à l’honneur en accueillant la 41ᵉ édition des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à la paroisse Saint-Épiphane. Un événement d’envergure qui rassemble cette année plus de 45 000 jeunes venus de divers horizons pour vivre un moment intense de foi, de partage et d’espérance.



Depuis hier, samedi, la communauté catholique du Sénégal, à l’instar de celle du monde entier, célèbre cette grande rencontre spirituelle dédiée à la jeunesse. Pour cette édition, le thème retenu : « Prenez courage, moi j’ai vaincu le monde », résonne comme un message fort adressé aux jeunes, les invitant à garder espoir et à persévérer malgré les épreuves de la vie.



Dans son homélie, l’archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye, a longuement insisté sur la portée de ce thème. Il a exhorté les jeunes à ne jamais céder au découragement, les encourageant à puiser leur force et leur espérance dans le Christ. Un message accueilli avec ferveur par les milliers de participants présents.



Les activités ont débuté dès la veille avec un moment d’échange entre l’archevêque et les jeunes, au cours duquel ces derniers ont pu poser des questions sur des sujets d’actualité et de foi. Ces discussions ont permis d’instaurer un dialogue direct et enrichissant entre l’Église et sa jeunesse.



Les célébrations se poursuivent aujourd’hui avec diverses animations, notamment culturelles, avant le moment fort de l’envoi en mission. Une étape symbolique qui marque l’engagement des jeunes à porter les valeurs chrétiennes dans leur quotidien.



Cette 41ᵉ édition des Journées Mondiales de la Jeunesse à Nianing restera sans doute gravée dans les mémoires comme un temps fort de communion, de réflexion et de renouveau spirituel pour la jeunesse catholique sénégalaise.