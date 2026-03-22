Approvisionnement en poulets durant la Korité : un bilan jugé satisfaisant par les aviculteurs

Au lendemain de la Korité, période de forte consommation, les acteurs de la filière avicole dressent un bilan globalement positif. Selon les professionnels du secteur, le marché a été correctement approvisionné en poulets, sans rupture majeure, malgré quelques inquiétudes observées à l’approche de la fête.



Le président de l’interprofession avicole, Mamadou Ba, s’est félicité du bon déroulement des opérations. « On peut dire pour le moment que la tendance a été bonne et l'opération s'est très bien passée », a-t-il déclaré. Il reconnaît toutefois que certains consommateurs ont signalé des tensions ponctuelles dans certains marchés.



D’après lui, ces perceptions de pénurie ne reflétaient pas une réalité structurelle. « Ce n'était pas une pénurie en tant que telle », a-t-il précisé, expliquant que l’approvisionnement du marché dépend fortement de la demande immédiate. Les producteurs adaptent en effet leur rythme en fonction des besoins exprimés, un processus qui implique l’abattage, le transport et la mise en vente des volailles.



Le responsable insiste sur le rôle déterminant de la demande dans la régulation du marché. Lorsque celle-ci tarde à se manifester, les producteurs peuvent retarder certaines opérations afin d’éviter des pertes.



En conclusion, Mamadou Ba se veut rassurant : « Les produits ont été bien présents dans nos fermes et toutes les dispositions prises ont permis d’approvisionner correctement le marché pour faire face à la demande des consommateurs. En un mot, le bilan est satisfaisant ».



Ce retour positif vient conforter les efforts de la filière avicole pour garantir une disponibilité constante des produits, notamment lors des périodes de forte consommation comme la Korité.

