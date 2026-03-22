Ziguinchor : un conducteur de taxi-moto âgé de 23 ans tué à l’arme blanche à Santhiaba

Un drame s’est produit dans la nuit du 20 au 21 mars 2026 à Ziguinchor (sud). Un jeune conducteur de taxi-moto, âgé d’environ 23 ans, a été mortellement poignardé dans le quartier Santhiaba, a appris le correspondant de PressAfrik de source sécuritaire.



Selon les premières informations recueillies, l’attaque se serait déroulée dans des circonstances violentes, laissant peu de chances à la victime qui a succombé à ses blessures avant toute prise en charge médicale. Les témoignages évoquent une agression ciblée survenue en pleine nuit.



D’après la même source, la piste d’un règlement de comptes entre groupes impliqués dans des activités illicites est privilégiée par les enquêteurs. Les éléments de la police, rapidement déployés sur les lieux, ont procédé aux premières constatations et ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes de ce meurtre.



Les investigations sont en cours et pourraient rapidement aboutir. L’arrestation du principal suspect est jugée imminente, selon les informations recueillies.



Ce nouveau fait divers relance la question de la sécurité nocturne dans certains quartiers de la capitale sud du pays, où les conducteurs de taxi-moto, souvent exposés, appellent à davantage de protection.