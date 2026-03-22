JMJ 3026/ Kafountine : Mgr Jean-Baptiste Valter Manga appelle la jeunesse au discernement et à la responsabilité

L’évêque de Ziguinchor, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, a exhorté les jeunes de son diocèse à faire preuve de courage et de responsabilité face aux défis de la vie, ce dimanche à Kafountine. S'exprimant lors des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 2026, le guide religieux a particulièrement insisté sur la nécessité de mettre fin aux grèves scolaires répétées et aux comportements à risque comme la consommation de drogue et d'alcool.
Placée sous le thème « Prenez courage ! Moi, j’ai vaincu le monde », cette célébration a été l'occasion pour le prélat de mettre en garde contre les « faux prophètes » promettant une existence sans efforts. Mgr Manga a rappelé que les épreuves sont inhérentes au parcours de vie et a invité les élèves à explorer des modes d'expression alternatifs aux débrayages prolongés pour préserver leur avenir.
Au cours de son allocution, l'évêque a également rendu hommage aux militaires tombés récemment dans la région de Ziguinchor. En conclusion, il a réitéré son appel à la vigilance, qualifiant les stupéfiants d'obstacles majeurs à l'épanouissement de la jeunesse catholique du sud.
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