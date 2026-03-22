Gouvernance Faye-Sonko : Le satisfecit et les attentes du député Guy Marius Sagna

Le député Guy Marius Sagna a dressé un bilan positif des deux premières années de gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko lors de son passage sur RSI. L'élu a qualifié les résultats d'« extraordinaires » et « à la limite de l’extraordinaire » au regard du contexte hérité, tout en listant les chantiers de souveraineté restant à accomplir.



Un exécutif jugé courageux et actif

Sagna salue un pouvoir exécutif qui a « fait énormément » et qui a eu « le courage politique de dire la vérité à son peuple et également aux partenaires ». Il met en avant la volonté de renforcer la souveraineté nationale sur les questions liées à la dette et à la présence militaire étrangère. Sur le plan institutionnel, il retient la rationalisation de l'État à travers la suppression du HCCT, du CESE et de 19 entités parapubliques, ainsi que la régulation des prix des produits de première nécessité.



Défis structurels et réformes attendues

Malgré ce satisfecit, le parlementaire appelle à approfondir la rupture sur plusieurs dossiers sensibles. Il insiste notamment sur la souveraineté monétaire liée au franc CFA et la promotion des langues nationales comme langues de travail. Enfin, il plaide pour un meilleur encadrement des « fonds politiques », « fonds secrets » et « caisses noires » afin de renforcer l'exemplarité dans la gestion publique.

