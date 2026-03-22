Crise à l’Université de Saint-Louis : les étudiants dénoncent une « indifférence inouïe » des autorités

La tension reste vive à l’Université de Saint-Louis, où la coordination des étudiants exprime son profond mécontentement face à ce qu’elle qualifie d’« indifférence inouïe » des autorités. Après avoir fixé un "ultimatum" de cinq jours pour obtenir des réponses concrètes à leurs revendications, les étudiants affirment n’avoir reçu aucun retour satisfaisant.



Dans un communiqué, la coordination déplore l’absence de réaction des autorités malgré l’urgence de la situation. « On avait demandé aux autorités de prendre leurs responsabilités. On leur avait donné un ultimatum de 5 jours […] mais jusqu’à présent, il n’y a toujours pas de réponses concrètes », a déclaré Babacar Ba, membre de la coordination, au micro d’iRadio.



Face à ce silence, les responsables étudiants ont demandé à leurs camarades de ne pas regagner le campus. Selon eux, toute reprise des activités reste conditionnée à des engagements clairs de la part des autorités. « On ne pouvait pas demander aux étudiants de revenir alors que les conditions ne sont pas réunies », a-t-il insisté.



La crise, qui dure depuis plus d’un mois, trouve son origine dans des discussions entamées lors d’ateliers organisés à l’hôtel Lagon Bleu. Depuis, les négociations semblent au point mort, aggravant le climat de tension au sein de l’université.



Déterminée à faire aboutir ses revendications, la coordination annonce une intensification du mouvement. « Nous avons atteint le summum de la patience. Nous sommes dans l’obligation de renforcer nos moyens de lutte », prévient Babacar Ba, tout en affirmant bénéficier du soutien de la base étudiante.



Alors que la situation s’enlise, l’absence de dialogue concret entre les différentes parties laisse craindre une prolongation de la crise, au détriment du bon déroulement de l’année académique.

