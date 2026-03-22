Ziguinchor : les travaux de l'aéroport livrés d'ici au 30 avril prochain, annonce Ousmane Sonko

Les travaux de rénovation de l'aéroport de Ziguinchor s'achèveront au plus tard le 30 avril prochain, a assuré le Premier ministre, Ousmane Sonko, ce samedi. S'exprimant après la prière de l'Aïd el-Fitr au quartier HLM de la ville, le chef du gouvernement a précisé que le chantier entre dans sa phase finale, citant les responsables techniques sur la pose imminente de la dernière couche d'enrobé avant la mise en service complète de l'infrastructure.



Actuellement fermé au trafic en raison de ces rénovations, l'aéroport de Ziguinchor laisse provisoirement l'exclusivité des dessertes aériennes de la région à celui de Cap Skirring. En complément de ce volet aéroportuaire, Ousmane Sonko a annoncé le lancement prochain de la construction d'un nouveau pont à Ziguinchor pour fluidifier la circulation urbaine. Un groupement sino-sénégalais a déjà été sélectionné pour la réalisation de cet ouvrage dont le coût est estimé à 30 milliards de francs CFA.



Le projet de franchissement inclura également des aménagements secondaires, notamment la réhabilitation de l'axe routier reliant Ziguinchor à Tobor. Les études techniques relatives à ce nouveau pont sont en phase de finalisation, marquant une étape clé pour le désenclavement et la modernisation des infrastructures de transport dans le sud du pays.

