45 travailleurs de PCCI sont restés sans salaire pendant 14 mois

Les travailleurs du centre d'appels PCCI sont dans le désarroi total. Ils sont restés 14 mois sans être payés. Ces travailleurs ont fait face à la presse pour exiger le payement de leur dû. Ils sont 45 agents. Une vingtaine licenciée de façon abusive. Le collectif des travailleurs de PCCI avec l’appui du mouvement Frapp/France dégage annonce une manifestation d’ici vendredi devant les locaux du siège de Sonatel.



« PCCI est resté 14 mois sans payer les salaires. Alors qu’il est dans une convention pour laquelle l’Etat paye une partie des salaires des employés. Il reçoit des milliards. Nous avons gagné tous les procès qui nous ont opposés à PCCI jusqu’ici, concernant nos arriérés de salaires », dénonce Youssou Ndao, coordinateur des travailleurs de PCCI.





Selon lui, « il y a eu des manœuvres qu’on pourrait qualifier de frauduleuse de la part de Sonatel. Et ces manœuvres on conduit à sa condamnation. Nous avons une décision de justice et Sonatel peine à nous payer 400 millions. Le plus grave dans cette histoire, c’est que le ministre de tutelle qui est chargé d’accompagner tout ce qui touche à l’emploi ne s'est jamais prononcé sur ce dossier depuis 18 mois. PCCI compte autour de 1600 employés aujourd’hui, et il n’y a plus de service médical. Il est prévu une manifestation dans cette semaine en face du siège de la Sonatel ».