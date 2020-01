455 accidents de la circulation recensés pour le seul mois d'avril 2019 sur le tronçon Dakar-Tambacounda-Bamako : Une Agence de la sécurité routière annoncés

Sur le tronçon Dakar-Tambacounda-Bamako, 455 accidents de la circulation ont été recensés, sur le seul mois d’avril 2019, soit près de 15 accidents par jour.



Ces chiffres ont été révélés, ce jeudi, par l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Dr Tulinabo MUSHINGI, lors d’un atelier de partage des résultats du projet "Roadmaps to Sencurity un Sénégal and Burkina", axé sur la sécurité routière.



Ce projet financé par le département d'État Américain à travers le bureau de l'International "Narcotics and Laws Enforcement Affars"(Inl), " facilite la collaboration entre la société civile d’un coté et les forces de l’ordre de l’autre coté pour améliorer la sécurité routière", comme l'indique l'ambassadeur des Usa, lors de son allocution, déclarant que "l’insécurité routière est une urgence au Sénégal où l’accident de circulation est la première cause de décès chez les jeunes."



Des défis à relever, pour la deuxième phase du projet comme "mettre l’accent sur les comportements humains" , soutient la directrice exécutive de PWA Sénégal, Aîdiaratou Warka Ndiaye Aîdara.



"Du mois d’août à septembre (2019), il a été question d’une épidémie d’accidents au Sénégal et la plupart des accidents était dû aux comportements humains pas aux cas afférents à la conduite automobile. (...) Le projet de mise en place d’une Agence de sécurité routière est en gestation ", annonce madame Aîdara.



Le projet a pour objectif de créer ou d'améliorer de façon mesurable, la perception du public sur l'intégrité et l'efficacité de la police et de la gendarmerie en matière de sécurité routière au Sénégal et au Burkina Faso. Ceci dans le but de faire des progrès concrets dans l'application des lois, la prévention, mais aussi d'améliorer les méthodes de communication entre les différents acteurs. Au Sénégal deux axes routiers ont été ciblés pour cette phase pilote: Dakar -Tambacounda et Dakar-Ziguinchor, du fait de leur caractère stratégique.