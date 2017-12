47 milliards recouvrés auprès d’Aïda Ndiongue: Me Mbaye-Jacques Ndiaye défie Mimi

La levée de boucliers se poursuit contre l’ancienne Première ministre suite à sa sortie sur la traque des biens dits mal acquis.



« Depuis quelques jours, la presse relaye des affirmations de l’ancienne ministre de la Justice, Madame Aminata Touré, au sujet de ce qu’elle qualifie elle-même de recouvrement des avoirs de l’Etat du Sénégal dans le cadre des procédures appelées traque des biens mal acquis. Et, c’est bien dans un langage absconse, foulant au pied le devoir de réserve qui s’impose à tout homme ou femme d’Etat appelé à d’autres fonctions et sur fond d’imprudence qu’elle a dû intégrer dans son calcul la somme de 47 000 000 000 F CFA recouvrée selon elle auprès de ma cliente, Awa Diongue sans sourciller », dément l’avocat de l’ancienne sénatrice et responsable libérale.



Avant de préciser : « En fait de recouvrement, Madame Aida Diongue n’a été ni jugée, ni condamnée par la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), ce qui exclut incontestablement tout recouvrement ».



La robe noire défie ainsi « quiconque de rapporter la preuve qu’un tel montant a été découvert chez Aida Diongue », dans "Vox Populi".