Conseil national de la consommation : vers une baisse de 50 FCFA sur le prix du riz brisé importé dès 2026

Bonne nouvelle pour les ménages sénégalais. Le prix du riz brisé importé pourrait connaître une baisse de 50 FCFA. L’annonce a été faite ce jeudi par le ministère de l’Industrie et du Commerce, à l’issue de la réunion du Conseil national de la Consommation, tenue en présence des importateurs, commerçants, boutiquiers et associations de consommateurs.



Selon le ministère, les concertations ont abouti à un consensus sur une réduction du prix du kilo de riz brisé importé. « À l’issue des échanges, un consensus a été trouvé sur le prix du riz brisé importé, avec une baisse de 50 FCFA », a-t-il annoncé.



Ainsi, le prix du kilo devrait ainsi passer à 300 FCFA à compter du début de l’année 2026, sous réserve de validation par le chef de l’État.



Les services du ministre Serigne Guèye Diop précisent que cette mesure devrait être officiellement annoncée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye à la fin de l’année 2025.



Par ailleurs, le ministre a salué le sens de responsabilité et le patriotisme des différents acteurs. Serigne Guèye Diop a également annoncé la création prochaine d’une Direction dédiée à la modernisation des boutiques et du système de distribution des produits au Sénégal.