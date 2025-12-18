CAN 2025 : communion totale entre les « Lions » et le public avant le départ pour le Maroc

À la veille de leur départ pour le Maroc, les « Lions » ont offert un moment de communion avec le public sénégalais lors de leur dernière séance d’entraînement ouverte, tenue au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Une occasion pour les supporters de venir encourager l’équipe nationale avant son envol pour Tanger, en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



L’ambiance était électrique dans les gradins, animée notamment par le « douzième Gaïndé », « Allez Casa » et l’ASC Lébou Gui, qui ont donné de la voix pour pousser les hommes de Pape Thiaw. Dans une atmosphère festive, Sadio Mané et ses coéquipiers ont effectué le tour du stade pour saluer et communier avec les supporters.



Les champions d’Afrique 2022 quitteront Dakar ce vendredi pour rallier le Maroc, où ils établiront leur camp de base à Tanger. Logés dans le groupe D, les « Lions » affronteront le Botswana le 23 décembre, la République démocratique du Congo le 27 décembre, puis le Bénin le 30 décembre, avec l’ambition de décrocher une deuxième étoile continentale.