49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako : Macky Sall dit avoir noté la "disponibilité du Mali à dialoguer"

« J'ai noté la disponibilité du Mali à dialoguer, a déclaré Macky Sall en sortant du palais de Koulouba, nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire. » Macky Sall a qualifié ses échanges avec le président malien de transition de « francs », sans entrer dans les détails des demandes et des points de blocage, rapporte RFI.

Plusieurs tentatives de médiation celle du Togo notamment sont en cours. Elles n’ont jusqu’ici pas permis de trouver d’issue. Le président de l’Union africaine va donc, à son tour, tenter de trouver les voies d’une sortie de crise négociée, à l’amiable, entre le Mali et la Côte d'Ivoire.

Les 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'un mois au Mali ont été inculpés et écroués vendredi 12 août pour « atteinte à la sûreté de l'État ». Ils sont accusés par les militaires au pouvoir au Mali d'être des « mercenaires », ce que nie Abidjan. Le groupe de soldats ivoiriens est détenu depuis le 10 juillet à Bamako.

Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall et président en exercice de l’Union africaine s’est entretenu ce lundi avec le président malien de transition, le Colonel Assimi Goïta. Tête-à-tête, réunion de travail élargie, déjeuner… et au menu des discussions : la transition et le sort des soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis plus d’un mois.