4éme Galop des "Lions" à Thiés : Kalidou Koulibaly et Mbaye Niang absents de la séance

Ils n’ont pas effectué le second galop d'entrainement à huis clos dirigé par Aliou Cissé jeudi au Stade Lat Dior de Thiès, en vue de la rencontre contre le Madagascar, comptant pour la sixième et dernière journée de la CAN 2019. Kalidou Koulibaly et Mbaye Niang puisque c’est d’eux qu’il s’agit sont restés à l’hôtel qui sert de Tanière aux «Lions ».



Une absence qui n’aurait rien d’alarmant concernant leur état de santé, souligne le quotidien l’Observateur qui donne l’information dans sa parution du jour.



Toutefois, le journal indique que le défenseur de Naples et l’attaquant du stade Renais ont été tout simplement ménagés par le staff et devraient reprendre l’entrainement collectif avec le groupe ce vendredi à l’institut Diambars.