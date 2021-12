5 milliards F Cfa prévus pour la campagne des Lions : « Il y a des nations qui ont des budgets trois fois plus élevés que le nôtre », selon ​Augustin Senghor

« Un budget de plus d’un peu plus de 5 milliards de F CFA prévu pour la campagne des Lions au Cameroun », c’est ce qu’a fait savoir Me Augustin Senghor président de la Fédération Sénégalaise de Football (Fsf), ce dimanche. Il était l'invité de l'émission le Jury du Dimanche sur iradio. Selon lui, il y a des nations qui ont au moins des budgets trois fois plus élevés que celui du Sport.



Poursuivant ses propos, l’invité du jury du dimanche de préciser : « Une grande partie de cette somme est réservée aux primes des joueurs jusqu’en finale. Il y a une commission paritaire ministère fédération qui travaille, depuis plusieurs mois sur ça. Le budget a été confectionné. D’ailleurs, le ministre des Sports en a parlé à l’Assemblée nationale. C’est un plus de 5 milliards F CFA si nous arrivons en finale et que nous gagnons le trophée ».



Selon lui, « quand on parle de budget pour la CAN, les gens pensent qu’on dépense énormément d’argent. Je peux vous citer 5 ou 6 nations qui ont au moins des budgets trois fois plus élevés que le nôtre. Nous avons l’un des budgets les plus faibles par rapport aux grandes nations qui sont en compétition pour gagner la CAN ».