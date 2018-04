5 mois sans salaire de 50 agents du programme Cobra et Jica à Ziguinchor : les syndicats de la Santé tirent sur le ministre

‘’C’est inexplicable et inacceptable’’ : tels sont les propos lancés par le secrétaire régional du Sutsas de ‘’And Gueusseum’’ Ziguinchor, Ousmane Mabèye, lors d’un sit-in organisé ce matin dans les locaux du district sanitaire de ladite localité. A l’occasion de cette manifestation, les travailleurs de la Santé affiliés audit syndicat ont exigé le paiement des salaires de plus d’une cinquantaine d'agents contractuels des programmes Cobra et Jica. Selon lui, ces derniers sont restés plus de 5 mois sans percevoir leurs salaires.



« Nos camarades recrutés par le programme de la coopération japonaise Cobra et la Jica sont restés 5 mois sans salaire. Contrairement à ce qu’affirme le DRH du ministère de la Santé. Nous avons toujours estimé que le retard des salaires est inacceptable pour des gens qui ont déjà accompli un service. Donc nous exigeons qu’on les paie leurs salaires », a-t-il déclaré.



Poursuivant son argumentaire, il a également ajouté que ce sont des travailleurs qui ont signé un salaire mensuel, donc, il faudra régler toute la procédure afin que chacun de ces contractuels puissent à temps recevoir leurs salaires pour régler les problèmes sociaux qui sont rattachés à leurs responsabilités.

Le Premier ministre du Sénégal Mohamad Boun Abdallah Dionne et les ministères concernés ont reçu ce mardi les syndicats de la Santé pour trouver des solutions dans ce secteur.