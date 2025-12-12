CAN 2025 : le Sénégal entame son regroupement préparatoire ce 15 décembre

L’équipe nationale du Sénégal entame le lundi 15 décembre son regroupement préparatoire pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, annonce un communiqué du Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



La cérémonie officielle de remise du drapeau national se tiendra le mercredi 17 décembre 2025, à la Salle des Banquets du Palais Présidentiel, à partir de 17h00.



Il renseigne que la délégation sénégalaise rejoindra Tanger (Maroc) le 19 décembre, par vol spécial.



Le Comité exécutif de la FSF informe aussi qu’une mission avancée, récemment venue de Tanger pour préparer la compétition, a permis de finaliser les dispositions techniques et logistiques relatives à la CAN 2025.

