Mouvement International Russophile: Le Sénégalais Souleyanta Ndiaye réélu secrétaire général adjoint

Le Sénégalais Souleyanta Ndiaye a été réélu Secrétaire général-adjoint du Mouvement International Russophile (MIR) au cours du troisième congrès ordinaire de cette organisation internationale non gouvernementale qui s'est tenu ce vendredi 12 décembre à Moscou.



Ancien professeur de russe, ancien journaliste et conseiller en communication, Souleyanta Ndiaye est docteur en pédagogie diplômé de l'institut Pouchkine de Moscou. Il est l'auteur d'un roman inédit intitulé "Tavarich Gaye" sur la chute du mur de Berlin et l'éclatement de l'Union Soviétique.



Ancien chef du bureau économique du Sénégal dans la capitale russe, Souleyanta a été premier conseiller à la Délégation permanente du Sénégal auprès de l'Unesco à Paris.

Il a été confirmé par ses pairs à Moscou, représentant en Afrique du MIR.



Le nouveau Secrétaire général du MIR est le Grec Mikis Philaniotis qui remplace à ce poste le Bulgare Nicolas Malinov. Le député allemand Waldemar Herdt a été porté à la tête du conseil central du MIR.



Il y a dans cette organisation des personnalités de divers profils originaires d'une centaine de pays comme la France et les États-Unis.



Le MIR se considère comme un pont entre la Russie et le reste du Monde mais surtout comme un outil au service de la paix dans un monde multipolaire où le respect des souverainetés reste la règle principale.