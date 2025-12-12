Déguerpissements des marchands ambulants : le CDIMAS annonce un sit-in le 19 décembre prochain

Le Collectif pour la Défense des Intérêts des Marchands Ambulants du Sénégal (CDIMAS) a annoncé l’organisation d’un sit-in pacifique, prévu ce vendredi 19 décembre 2025, au terrain Yekini de Keur Massar, de 15h à 19h. Cette mobilisation intervient dans un contexte de déguerpissements accélérés qui touchent de nombreux acteurs de l’économie informelle, selon un communiqué publié ce 13 décembre.



S’appuyant sur l’article 10 de la Constitution du Sénégal, garantissant la liberté de réunion et de manifestation, ainsi que sur la loi n°78-02 régissant les manifestations sur la voie publique, le CDIMAS entend faire entendre la voix de milliers de travailleurs précaires dont les activités sont régulièrement perturbées.



Le collectif présente ce sit-in comme une « initiative citoyenne, pacifique et responsable, destinée à attirer l’attention des autorités sénégalaises ainsi que de l’opinion publique nationale et internationale ». Selon le CDIMAS, l’objectif est de mettre en lumière les « conditions de travail et de vie difficiles auxquelles font face les marchands ambulants, pourtant considérés comme des acteurs essentiels de l’économie nationale ».



Le CDIMAS appelle à la mobilisation des marchands ambulants et autres acteurs de l’économie informelle, des autorités administratives et étatiques, des partis politiques de la majorité comme de l’opposition, de la société civile, des défenseurs des droits humains, ainsi que tous les citoyens attachés à la justice sociale et à la paix.



Le collectif insiste enfin sur la nécessité de préserver la paix, la solidarité et le respect de la légalité républicaine. Il exhorte tous les participants à une « mobilisation disciplinée, pacifique et respectueuse des autorités ».

