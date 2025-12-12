Maintien de Moustapha Diop en prison : Le parti Farlu dénonce l’attitude du Premier président de la Cour d’appel de Dakar

Le Parti Farlu dénonce avec la plus grande fermeté « l’attitude du Premier président de la Cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Bâ, également Président de la Haute Cour de Justice », dont la position incompréhensible contribue directement au « maintien arbitraire et injustifié en détention du ministre–maire et député Moustapha Diop, pour de purs règlements de comptes politiques », selon un communiqué du parti.



Les partisans de Moustapha Diop précisent que lors de l’examen de la demande de liberté provisoire, la Commission de la Haute Cour de Justice, composée de cinq magistrats et présidée par Abdoulaye Bâ, s’est réunie pour statuer. D’après eux, le « seul magistrat à s’opposer à la libération fut Abdoulaye Bâ lui-même », révélant un « acharnement personnel manifeste ».



Le Parti Farlu dénonce également le fait que cette juridiction serait aujourd’hui laissée à la discrétion exclusive du Premier président de la Cour d’appel, sans aucun délai imposé et avec des décisions non susceptibles de recours ni d’appel, une situation jugée « gravissime dans un État de droit. »



Concernant les montants évoqués dans le dossier, le parti rappelle leur incohérence : 2,5 milliards, puis 938 millions, ensuite 12 millions, pour finir à zéro franc. Selon le communiqué, les deux derniers fournisseurs confrontés à Moustapha Diop, Ibrahima Macodou Fall et Mariata Basse ont confirmé que leurs services avaient été intégralement réglés, preuve que toutes les « prestations ont été exécutées conformément aux règles établies ».



Farlu rappelle que l’ensemble des fournisseurs a attesté, preuves à l’appui, avoir été pleinement payé et livré la totalité des masques. Moustapha Diop pour sa part, n’a jamais été épinglé par aucun rapport, ni avant cette affaire, ni par la Cour des comptes.



Le Parti Farlu exhorte le Premier président de la Cour d’appel à faire preuve de responsabilité et à mettre fin à cet acharnement injustifié, rappelant que « l’histoire jugera chaque acte posé, et des magistrats exemplaires tels que Kéba Mbaye doivent rester la référence pour la justice sénégalaise ».



Les militants de Moustapha Diop, au Sénégal comme dans la diaspora, ont toujours agi en véritables républicains. Toutefois, si cette injustice persiste, Farlu prévient qu’il passera à la vitesse supérieure, estimant que les « droits de Moustapha Diop ont été gravement bafoués et son dossier demeure vide ».



Enfin, le parti Farlu appelle les forces vives de la Nation, ainsi que la société civile et les organisations de défense des droits de l’homme, à se « tenir debout pour dénoncer cet acharnement et exiger le respect de l’État de droit ».

