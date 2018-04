50 ans de la mort de Martin Luther King: l'héritage sud-africain

Il y a 50 ans mourrait le pasteur américain Martin Luther King. Un demi-siècle après son assassinat, ses discours et son combat ont traversé les frontières. En Afrique du Sud, à la même époque, la lutte était semblable à celle menée dans les États du Sud aux États-Unis. La figure de Martin Luther King disparaît aujourd’hui. Jusqu’à récemment au profit de Nelson Mandela. Mais aujourd’hui, les inégalités encore perceptibles entre Blancs et Noirs sud-africains amènent les nouveaux combattants de la liberté à choisir des icônes plus radicales.