"50% des personnes qui ont une perte du goût et de l’odorat sont testées positives" (Pr Seydi)

Cette révélation du Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses du CHNU de Fann à Dakar, risque de créer la panique. Lors du point mensuel du ministère de la Santé ce jeudi, l’infectiologue a révélé que de nouveaux signes cliniques divers et variés de la Covid-19 ont été récemment observés. Et la perte du goût et de l’odorat en font partie.



« Au début, on se focalisait beaucoup sur la fièvre et les signes respiratoires, l’éternuement, la toux, et les difficultés respiratoires. Et, chaque jour qui passe, plusieurs types de signes, divers et variés peuvent être observés ayant créé à l’atteinte d’un appareil ou de plusieurs appareils ou au système de l’organisme », a-t-il déclaré.



Pr Seydi, qui n’a pas voulu trop entré dans les détails techniques, souligne que deux signes ont attiré son attention. Il s’agit de l’anosmie qui est une perte de l’odorat et de l’agueusie, la perte du goût. « Plus précisément un trouble de la perception du goût du salée, du sucré, de l’amer, de l’acide et même du goût de glutamate de sodium », a-t-il précisé.



Selon lui, ces signes sont évocateurs de Covid-19 durant cette période, précisant qu’on peut les voir dans la grippe et dans d’autres pathologies. Mais, a-t-il révélé « à 50%, les patients qui présentent ces signes quand ils sont testés au Covid-19 s’avèrent véritablement être infectés par le virus SARS-CoV-2 ».



Il demande à ceux qui présentent ces signes de s’auto-isoler pour éviter de contaminer leur entourage, mais aussi de saisir la Cellule d’alerte pour que le nécessaire soit fait pour une meilleure prise en charge dans les meilleurs délais.