50 millions destinés aux structures médicales privées: Suma Assistance a reçu moins de 150 mille Fcfa

"Si le dépositaire m’avait trouvé sur place, je n’allais pas prendre"

Pour une prise en charge de malades Covid qui nécessiterait une subvention à hauteur de millions de francs, la clinique Suma Assistance de l’urgentiste Dr Babacar Niang n’a eu droit qu’à un lot de matériels sanitaires d’un coût que son patron estime à moins 150 000 francs ! Et c’est un lot composé de « 24 gels hydro alcooliques de 250 millilitres, de 5 boites de 100 pièces de gants, de 3 thermo flashs, de 5 visières, de 9 boites de 50 pièces de masques chirurgicaux, des sur blouses, des lunettes, de 2 chlores de 5 litres et des sur chaussures par paire ». C’est sa part sur la grosse enveloppe de « 50 millions francs Cfa remis aux structures médicales privées », rapporte Le Témoin.Encore que c’est un colis « déposé au niveau du secrétariat de Suma sans en aviser le concerné au préalable ». Colis qu’il a reçu avant-hier, mardi 22 décembre, neuf mois après l’apparition du premier cas, le 2 mars dernier jusqu’à la survenue de la deuxième vague, qui n’est pas de son goût. « Si le dépositaire m’avait trouvé sur place, je n’allais pas prendre. Mais la secrétaire m’en a parlé alors que le gars avait déjà quitté les lieux », a-t-il dit. Pourtant, sa structure, quoique privée, serait la seule sur les quatre grandes cliniques du Sénégal à avoir construit une annexe de cinq chambres à lit dédiée avec oxygène dans chacune. Et qui, lors de la première vague, avait reçu 80 malades dont 4 décès et quelques transferts.Malgré les efforts consentis « seul », Dr Niang reçoit des malades envoyés par le public. « Pr Seydi m’a récemment envoyé trois malades. Le maire de Ross Béthio en faisait partie. Il était là avant qu’on ne le transfert à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, Ex Cto », a fait savoir Dr Niang à nos confrères.Il dit n’avoir aucune idée des critères de répartition de la dotation faite par l’Alliance du secteur privé de la santé (Asps) dont il n’est pas membre. Il est tout de même réconforté par le don privé qu’il a reçu et chiffré à hauteur de 10 millions et en nombre important de chloroquine !