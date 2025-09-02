54ᵉ Réunion de l’UPCI : solidarité islamique et condamnation des crimes à Gaza au centre des résolutions

Dans ce texte, les membres du Comité exécutif réaffirment que la cause palestinienne demeure la cause centrale de la Oummah. Ils condamnent fermement les massacres perpétrés contre les habitants de Gaza depuis 19 mois, ainsi que l’utilisation de la famine comme arme de guerre par Israël, à travers le blocage de l’aide alimentaire et médicale.





Voici l’intégralité de la Déclaration de Dakar.



1- Réaffirmons que la cause palestinienne est la cause principale de la Oummah islamique, car il s'agit d'un peuple qui subit l'occupation israélienne depuis plus de 75 ans et qui est victime d'injustices, en violation des résolutions internationales adoptées par les Nations Unies qui exigent que justice lui soit rendue et qu'il recouvre son droit à l’autodétermination, et de créer son État indépendant avec pour capitale Al-Quds Al-Sharif.



2- Condamnons la tuerie de masse dont sont victimes les habitants de Gaza depuis 19 mois ; au nom d’une guerre qui a entrainé des milliers de morts et de blessés du fait des forces israéliennes criminelles et qui a détruit toute la bande de Gaza.



3- Exigeons un cessez-le-feu à Gaza, le retrait de l'armée israélienne, l'ouverture des points de passage et l'acheminement de l'aide sans entrave, ainsi que le retrait des forces israéliennes de Cisjordanie et la fin de leurs agressions contre les villes palestiniennes.



4- Condamnons énergiquement le recours, par Israël, à la famine, en empêchant l'entrée de l'aide alimentaire et médicale, en empêchant l'intervention des organisations internationales concernées, en coupant l'eau et l'électricité et en fermant les hôpitaux, dans le but d'imposer un déplacement forcé des populations.



5- Rejetons fermement les tentatives d'Israël visant à expulser les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza de leurs terres, dans le but de liquider la cause palestinienne ; ce qui constitue une violation flagrante du droit international. À cet égard, nous soutenons le plan arabo-islamique pour la réhabilitation rapide et la reconstruction de Gaza.



6- Exprimons notre vive condamnation des incursions répétées dans la Sainte Mosquée d’Al-Aqsa par des extrémistes sionistes, qui empêchent les fidèles d'y prier, ainsi que des tentatives visant à modifier les caractéristiques culturelles de la ville d’Al Al-Quds Al-Sharif et son caractère islamique. Al-Quds Al-Sharif reste une ligne rouge pour tous les musulmans, car elle abrite la mosquée Al-Aqsa, première des deux Ghiblas, troisième des deux sanctuaires sacrés, et lieu d’ascension de notre maître et prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui.



7- Tout en réaffirmant notre solidarité avec la République islamique d'Iran, qui abrite le siège de notre Union, à la suite de l'agression israélienne qu’elle a subi le 13 juin 2025, nous adressons à ses dirigeants et à son peuple nos sincères condoléances pour les martyrs qu'il a perdus au cours de cette agression.



Condamnons vigoureusement toutes formes d’exactions visant des pays frères de la Oummah islamique, notamment les agressions récentes contre le Liban, le Yémen, et la Syrie. De tels actes constituent une violation flagrante de la Charte des Nations unies ainsi qu’une menace grave pour la paix et la sécurité dans la région et dans le monde islamique.



8- Sommes profondément préoccupés par les troubles qui secouent la région du Sahel, en proie à la prolifération de groupes terroristes qui menacent la sécurité et la stabilité dans la région et entravent le processus de développement dans ces pays par leurs actes terroristes graves. Nous condamnons donc ces activités terroristes et appelons à soutenir les pays du Sahel afin de les combattre.



9- Réaffirmons que le terrorisme n'a ni religion ni origine ethnique et qu'il ne peut être associé à une religion particulière. Il s'agit d'une pratique criminelle condamnée par le monde entier, et la solidarité est indispensable pour lutter contre le terrorisme, en soutenant les pays qui y sont confrontés et en cherchant à protéger les pays qui n'y sont pas encore touchés par ce phénomène, en sensibilisant leurs jeunes et en améliorant les conditions de vie de leurs populations.



10- Exhortons les Parlements de l’UPCI à accélérer les processus de ratification des engagements internationaux en faveur de la protection de notre planète et à accompagner leurs chefs d’Etats et de gouvernements respectifs dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre le changement climatique.