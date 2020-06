59 morts lors d'une attaque djihadiste au Nigeria

Les combattants du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest ont tué mardi 59 personnes lors d'une attaque contre un village d'éleveurs dans le nord-est du Nigeria.



Les assaillants ont attaqué le village de Felo, dans l'Etat du Borno, vers 14H00 GMT, faisant 59 morts parmi les habitants, selon le chef de la milice anti-jihadiste Babakura Kolo, dont le bilan a été confirmé par un autre milicien et un chef local.



Cette attaque était une représaille à l'assassinat de combattants jihadistes par la milice d'autodéfense locale qui protégeait le bétail du village contre le vol, affirme un chef local du village.



Le vol de bétail à répétition avait incité les habitants à former une milice pour sécuriser leur village, a déclaré un autre milicien, Ibrahim Liman.



L'insurrection jihadiste a fait 36.000 morts et plus de deux millions de déplacés depuis 2009 au Nigéria.