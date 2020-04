6 milliards de polémiques sur la toile: les internautes crient au scandale, le ministre Mansour Faye dément le montant

"06 milliards pour la location de 330 camions et achat de carburant sur les 69 milliards destinés à l’aide sociale c’est trop ! 06 Milliards c’est plus que l’aide sociale des départements de Bambey, Malem Hodar, Matam, Kanel,Goudiry et Tambacounda réunis!"https://t.co/xT7zRdTSqC

— Wangrin (@Waangrin) April 11, 2020



Comment l'État du Sénégal peut dépenser 06 milliards en location de camions , carburant sur les 67 milliards de l'aide sociale alors que l'armée sénégalaise fournit une partie de la logistique ? @PR_Senegal @Macky_Sall

🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨 pic.twitter.com/renxAANLoV

— Wangrin (@Waangrin) April 11, 2020



Un étudiant du nom de Khadim Lo poste la vidéo d'un plateau spécial de Dakar Actu, diffusé la semaine dernière. Le Patron des transporteurs routiers du Sénégal Momar Sourang révèle qu'ils avaient déjà dit au ministre de tutelle Oumar Youm leur intention de mettre tous leurs véhicules à la disposition de l'Etat du Sénégal, après l'annonce du chef de l'Etat sur la distribution de l'aide alimentaire d'urgence. Mais à leur grande surprise, le lundi 06 avril 2020, ils ont vu un appel d'offre du gouvernement qui avait dégagé plusieurs milliards pour le transport des vivres à travers le Sénégal.Selon Khadim Lo, c'est juste incompréhensible que l'Etat ait choisi de payer 6 milliards pour le convoi de l'aide alimentaire alors qu'il avait la possibilité de se référer aux routiers sénégalais qui lui proposaient un service quasi gratuit. Un autre internaute du nom de Cheikh Manga,enseignant de son état, revient sur le post de Khadim Lo et ajoute que d'autres transporteurs avaient également proposé leurs services à l'Etat du Sénégal. Il demande à ce que cette histoire de 6 milliards soit tirée au clair.Sous un registre plus analytique, le journaliste-blogueur Aliou Sambou Bodian démontre comment l'Etat pouvait encore économiser 6 milliards en contribuant "au renforcement de l'économie locale en achetant ces denrées auprès de nos commerçants au niveau des régions et départements. Ainsi, le transport vers les villages allait être amorti et les transporteurs des régions mis en contribution".La blogueuse Jaly Badiane, qui reprend un post de Pape Ismaila Dieng, n'en revient pas. Elle partage l'étonnement son confrère. En témoigne le style choisi pour écrire la somme allouée aux transporteurs choisis. 6 milliards Fcfa écris en lettres capitales.L'ancien enfant de troupe, Sarakhe Ndiaye, n'y va pas par quatre chemin pour qualifier la politique adoptée par Macky et son gouvernement dans cette distribution de l'aide alimentaire d'urgence aux populations vulnérables. Selon lui c'est scandaleux ! Chiffres à l'appui, il démonte ce qu'il conçoit comme un fonds destiné "à enrichir des privilégiés sur le dos des populations assez éprouvées". Selon lui, 6 milliards pour transporter 145 mille tonnes, cela veut dire que le transport de la tonne de vivre revient à 41 379 Fcfa. Alors que, "tous ceux qui s'activent dans la logistique savent que le prix le plus élevé est payé au maximum à 15.000 F/tonne sur Dakar-Bakel ou Dakar Kedougou. Pour Ziguinchor c'est entre 12.000 F et 13.000 F là où on est à 3000 F à Dakar,5000 F pour Thiès et 6500 F pour Touba", dit-il.Monsieur Ndiaye a ensuite supprimé le post sur sa page Facebook. Sans donner de détails dans une nouvelle publication...Sur Twitter, c'est le même ressenti. Les internautes ne n'arrivent pas à justifier l'enveloppe de 6 milliards. Babacar Wangrin indique que "06 Milliards c’est plus que l’aide sociale des départements de Bambey, Malem Hodar, Matam, Kanel,Goudiry et Tambacounda réunis!"Il ajoute, par un autre tweet, qu'il ne comprend pas comment l'Etat peut dépenser 6 milliards pour le transport des vivres, alors que l'Armée a mis à sa disposition 75 camions.Un twitto du nom de Ibrahima Lo nous a interpellés pour tirer au clair l'enveloppe de 6 milliards qu'aurait dégagé l'Etat du Sénégal pour le "transport du don alimentaire du force Covid-19, alors que semble-t-il, les transporteurs, se portent volontaires pour acheminer le don gratuitement"