66ᵉ anniversaire de l’indépendance : Diomaye Faye satisfait du défilé du 4 avril et de la communion armée-nation

Après le traditionnel défilé du 4 avril, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est adressé à la Nation à l’occasion de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Le chef suprême des armées s’est félicité du bon déroulement de la cérémonie et a salué la parfaite organisation du défilé par les forces de défense et de sécurité.



« Nous venons de célébrer avec brio le 66e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. La cérémonie a été belle, elle a été riche, avec la participation très remarquée dans le détachement gabonais. Nous avons assisté à un défilé impeccable, ici à Thiès, Cité du Cayor, symbole de dignité et de refus de l’asservissement », a déclaré le chef de l’Etat.



Le Cayor, bastion de la résistance



Le président Faye a également rappelé la portée historique de la ville de Thiès, soulignant que le Cayor a été l’un des bastions de la résistance contre la domination coloniale et un acteur majeur des mouvements pour l’indépendance. « C'est alors tout un symbole pour moi de commencer par Thès, l'air de défilé décentralisé que j'ai initié dans le cadre de la politique d'inclusion nationale et d'équité territoriale », a-t-il expliqué.



Selon lui, la fête nationale constitue un moment de concorde nationale, mais aussi d’introspection et d’engagement collectif pour bâtir un Sénégal souverain, respecté et prospère.



Vitalité du concept armée-nation



De plus, le chef suprême des armées s’est réjoui de la communion observée entre militaires, paramilitaires et civils lors de cette célébration, dans un contexte défilé décentralisé. « Ce qui témoigne de la vitalité du concept armée-nation que nos forces de défense et de sécurité ont constamment en bandoulière », a-t-il souligné.



S’adressant directement aux forces de défense et de sécurité, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que « servir la patrie ne se limite pas seulement à la défense du territoire ».



Enfin, le président de la République a adressé ses félicitations aux responsables militaires pour la réussite de l’événement.



« Messieurs les ministres des Forces armées, à travers vous, j'exprime mon entière satisfaction à toutes les forces de défense et de sécurité pour la parfaite organisation de ce défilé. J'adresse mes chaleureuses félicitations au chef d'état-major général des armées, au commandant de la Gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'ensemble des commandants des forces de défense et de sécurité, y compris le commandant de la zone militaire numéro 7 de Thiès. J'associe à ces félicitations toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que les participants civils et les anciens combattants », a-t-il conclu.

