Crise universitaire au Sénégal : le Conseil académique de l’UADB met en garde les « collectifs » non reconnus

Réuni ce lundi 16 février 2026, le Conseil académique de l’Université Alioune Diop de Bambey a livré son analyse de la situation sociale qui paralyse actuellement l’enseignement supérieur public. Dans un contexte marqué par de vifs troubles nationaux, l’institution de Bambey tente de tracer une voie entre compassion, appel à l'apaisement et rappel à l'ordre institutionnel.



L'organe délibérant a d'abord tenu à s'incliner devant la mémoire d'Abdoulaye Ba, étudiant de l’Université Cheikh Anta Diop, dont le décès récent a cristallisé les tensions. En présentant ses condoléances à la famille éplorée, le Conseil a fermement condamné le recours à la violence comme mode d’expression dans l'espace universitaire. Pour les autorités académiques, seul un dialogue inclusif permettra d'instaurer la paix durable nécessaire au bon déroulement des activités de formation et de recherche.



Sur le plan interne, le Conseil académique a tenu à clarifier la situation concernant la représentativité des étudiants à l'université de Bambey. Il déplore ainsi les agissements de groupes isolés se réclamant de collectifs non reconnus et dépourvus de tout mandat légal. Le Recteur, le Professeur Ibrahima Faye, a été on ne peut plus clair à ce sujet en précisant que les initiateurs et les meneurs de ces mouvements s'exposent désormais à des sanctions disciplinaires rigoureuses ainsi qu'à d'éventuelles poursuites judiciaires.



Malgré ces points de vigilance, l'heure est à la reprise des cours à l'Université Alioune Diop. Le Conseil a tenu à saluer l'esprit de responsabilité de la communauté estudiantine qui a permis un retour aux activités pédagogiques dans un climat serein. Cette dynamique de normalisation est jugée essentielle par l'administration pour sauver l'année universitaire et honorer les efforts consentis par l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur.