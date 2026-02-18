Réseau social
Kaffrine : Aïssatou Bâ, deuxième adjointe au maire, succombe à ses blessures après quatre mois de coma
Aïssatou Bâ, deuxième adjointe au maire de Kaffrine (centre), est décédée après plus de quatre mois passés dans le coma. Elle avait été violemment agressée à coups de brique lors d’une cérémonie de remise de clés de salles de classe réhabilitées par le programme Promovilles dans les écoles 3 et 4 de la commune.
 
Les faits remontent à la fin du mois de décembre 2025, dans un contexte de fortes tensions politiques. Une altercation survenue à l’école 4 avait rapidement dégénéré et s’était étendue à l’école 3, où des jeunes proches du maire Abdoulaye Saydou Sow et du parti Pastef s’étaient affrontés. Au cours de ces violences, Aïssatou Bâ avait été grièvement touchée à la tête.
 
Elle avait d’abord été évacuée à l’hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine avant d’être transférée à Touba pour une prise en charge spécialisée. Plongée dans le coma depuis plusieurs mois, elle a finalement succombé à ses blessures.
 
Les femmes de l’Alliance pour la République (APR) à Kaffrine avaient tenu un point de presse pour dénoncer un acte qu’elles qualifient d’« injustifiable », « barbare » et « inadmissible dans un État de droit ». Elles ont appelé les autorités à identifier les auteurs de l’agression et à faire toute la lumière sur cette affaire.
Moussa Ndongo

Mercredi 18 Février 2026 - 18:43


