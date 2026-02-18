Climat et Infrastructures : La CEDEAO scelle une alliance stratégique avec la CDRI

​Dans un contexte de vulnérabilité croissante face aux dérèglements climatiques, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) franchit une étape décisive. Le 17 février 2026, l'organisation régionale a officiellement rejoint la Coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes (CDRI).



​Cette adhésion marque un tournant majeur dans la stratégie ouest-africaine pour la protection de ses infrastructures vitales et la sécurité de ses populations.



​L’acte officiel s'est déroulé au sein de la Haute Commission de l'Inde à Abuja, témoignant de la mmdimension internationale de ce partenariat.



La cérémonie a réuni des figures de proue de la diplomatie et du développement, comme la Professeure Fatou Sow Sarr, Commissaire de la CEDEAO pour le Développement Humaine et les Affaires Sociales, Abhishek Singh, Haut-Commissaire de l'Inde au Nigéria, ​Mme Zubaida Umar, Directrice générale de la NEMA (Agence nationale de gestion des urgences du Nigéria), d​es représentants du ministère nigérian de l'Habitat, ainsi que de nombreux ambassadeurs et partenaires au développement.



​En rejoignant la CDRI, la CEDEAO ne se contente pas d'intégrer un réseau mondial, elle se dote d'outils concrets pour transformer ses défis environnementaux en opportunités de développement durable.



Les objectifs sont clairs, réduction des risques, anticiper l'impact des inondations, des sécheresses et des tempêtes sur les réseaux de transport et d'énergie, concevoir des infrastructures capables de résister aux conditions extrêmes de demain, bénéficier de l'expertise technique, notamment celle de l'Inde, pionnière au sein de cette coalition.



​« Cette alliance renforce notre engagement en faveur d'un développement durable et d'une Afrique de l'Ouest plus résiliente », a-t-on souligné lors des échanges.



​L'Afrique de l'Ouest fait face à des besoins massifs en infrastructures. En intégrant la résilience dès la phase de conception, la CEDEAO s'assure que les investissements actuels ne seront pas balayés par les catastrophes futures. C'est un gage de stabilité économique pour les 15 États membres.