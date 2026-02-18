Accra : les experts de la CEDEAO planchent sur les réformes législatives pour l'inclusion des jeunes et des femmes

La capitale ghanéenne a accueilli les 17 au 18 février 2026, les experts genre et les points focaux du programme Human Capital Développement (HCD) des États membres de la CEDEAO. Cette rencontre technique s'inscrit dans une démarche régionale visant à transformer la participation politique en Afrique de l'Ouest.



L’objectif principal de cette consultation régionale est d'inciter les États membres à adopter des réformes législatives concrètes. Ces mesures visent à garantir une participation politique effective et à favoriser l’émergence d’un leadership soutenu des femmes et des jeunes dans l’espace communautaire d'ici 2035. Les travaux de ces deux journées servent de base technique avant la réunion ministérielle et le plaidoyer de haut niveau prévus respectivement les 19 et 20 février 2026.



Cette initiative est une composante majeure du « Legacy Project », un projet commémoratif lié au cinquantième anniversaire de l'organisation. Ce programme spécifique se concentre sur la parité des sexes au sein des instances électives des États membres pour la décennie 2025–2035. La mobilisation implique une synergie entre plusieurs institutions clés, notamment le bureau de la Vice-présidente, les départements des Affaires Sociales et des Affaires Politiques de la Commission, ainsi que la Cour de Justice et le Parlement de la CEDEAO.



Les experts réunis à Accra planchent sur les mécanismes permettant de lever les barrières à l'inclusion politique. La finalité est d'harmoniser les cadres juridiques régionaux pour offrir un accès équitable aux responsabilités publiques. Cette rencontre marque une étape charnière dans la stratégie globale de développement du capital humain portée par l'organisation régionale.