Grand Yoff : la Police démantèle une bande de malfaiteurs spécialisée dans les agressions nocturnes

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a annoncé, le 17 février 2026, avoir mis fin aux agissements d’un groupe spécialisé dans le vol en réunion avec violence et effraction.



D’après la Police nationale, une première opération menée entre le 1er et le 9 février avait conduit à l’interpellation de trois individus impliqués dans une série d'agressions nocturnes. Les premières investigations avaient alors révélé l’existence de complices ayant réussi à prendre la fuite lors de l’opération initiale.



L’exploitation des renseignements et la continuité des recherches, consécutives au défèrement des trois premiers mis en cause, ont porté leurs fruits. Le 17 février 2026, les éléments de la Brigade de recherches ont localisé et appréhendé le reste de la bande entre la Cité Millionnaire et le quartier Djiddah.



Lors de leurs auditions, les suspects ont partiellement reconnu les faits. Ils ont admis avoir participé à l’agression violente d’un individu sur le Pont de l’Émergence dans la nuit du 9 février 2026, ainsi qu’à une tentative de cambriolage par effraction d'un salon de coiffure et de vente de perruques situé aux HLM Grand Yoff.



Placés en garde à vue, les deux mis en cause devraient être prochainement présentés aux autorités judiciaires compétentes.

