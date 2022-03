7 ans aux commandes des « Lions » : Aliou Cissé, un bilan globalement positif

Premier sélectionneur à avoir porté le Sénégal sur le toit de l’Afrique, avec cette CAN 2021 remportée au Cameroun, au soir du 6 février 2022, Aliou Cissé est aussi le sélectionneur ayant passé le plus de temps sur le banc des »Lions », depuis 1961.



47 victoires, 20 matchs nuls et 7 défaites

L’ancien capitaine des « Lions » fête, aujourd’hui, ses 7 ans sur le banc de l’équipe nationale. Un record. En témoignent les 74 matchs. Entre le 5 mars 2015 et le 5 mars 2022, Aliou Cissé aura connu 74 matchs comme sélectionneur des « Lions ». En plus d’être champion d’Afrique avec l’équipe nationale du Sénégal, l’ancien capitaine de la Génération 2002 est assis sur 47 victoires, 20 matchs nuls et 7 petites défaites.



Sur le plan offensif, ses poulains ont marqué 118 buts, soit un ratio de 1,5 but par match. Le Sénégal de Cissé reste aussi solide défensivement, puisqu’il n’a pris que 41 buts, soit un fiable ratio de 0,5 but encaissé par match.



Avec Cissé sur le banc, le Sénégal a disputé 53 matchs officiels. La première rencontre officielle, c’était contre le Burundi (3-1), le 13 juin 2015, à Dakar. Entre cette première victoire acquise devant les Hirondelles et celles obtenue contre les "Etalons" du Burkina (3-1), en demi-finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, les « Lions » ont enregistré 37 victoires pour 13 matchs nuls.



37 victoires, 13 nuls et 3 défaites en 53 matchs officiels

Les protégés de Cissé n’ont connu que trois petites contre-performances en matchs officiels depuis l’arrivée du coach aux dreadlocks. L’Algérie (1-0, 1-0) par deux fois à la CAN 2019 en Egypte et la Colombie (1-0), au Mondial 2018 en Russie, ont été les tombeurs du Sénégal.



Selon « stades » sur 53 matchs officiels, les coéquipiers du capitaine Kalidou Koulibaly ont planté 92 buts, soit 1,7 but marqué par match. De l’autre coté, les portiers n’ont été trompés que 25 fois, soit un ratio 0,4 but encaissé par match.



21 matchs amicaux, 10 victoires, 7 nuls et 4 défaites

Le 28 mars 2015, Aliou Cissé disputait son premier match avec les « Lions ». C’était au Havre (France), en amical, contre le Ghana (2-1). Depuis ce jour, la bande à Sadio Mané a livré 21 matchs amicaux. Le bilan, 10 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Sur ces 21 matchs amicaux joués, les « Lions » ont inscrit 26 buts et en ont concédé 16.