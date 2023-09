72 heures Après Magal, les Dakarois toujours confrontés à la rareté des véhicules de transport (REPORTAGE)

Les femmes défavorisées dans la course aux places

Ces incidents ne sont pas rares. Que ce soit des disputes entre apprentis-chauffeurs ou entre clients eux-mêmes, la tension règne. Et les femmes ne sont pas souvent favorisées dans la course aux places. Elle se font brutaliser par les hommes. "Vous me marchez dessus", "Regardez où vous allez", "Respectez les files d'attente, nous sommes là depuis 7 heures à attendre, et vous arrivez et vous passez sans scrupules. Vous êtes égoïstes", réprimande une dame à un groupe de jeunes hommes qui la bouscule pour monter dans un "Car rapide".



Elle est soutenue par une autre femme. "Ils sont égoïstes, et depuis un moment, plus de quatre "Cars rapides" sont passés en nous bousculant. J'ai failli tomber, c'est pourquoi je suis venue ici", lance-t-elle. La situation ne semble pas s'améliorer avec le manque de véhicules provoqué par le Magal. Cependant, certains usagers habitués restent optimistes, affirmant que la situation se normalisera d'ici la semaine prochaine.



"C'est temporaire. Les "Cars rapides" sont partis chercher les gens qui sont allés à Touba pour le Magal. D'ici lundi, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre", assure Ndiogou Mané, maçon de profession. Chaque matin, il se rend à la station de Keur Massar pour aller travailler à Grand Yoff. Ce qui laisse entendre qu'il faut au moins près d'une semaine après le Magal de Touba pour que Dakar renoue avec la normalité en termes de transports urbains.