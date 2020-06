72 heures de grève Sytjust : les travailleurs exigent le respect des accords signés en 2018

Le syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) décrète 72 heures de grève. Il exige la mise en œuvre le protocole d’accord que le gouvernement avait signé, également de faire publier trois décrets qui ont été signés le 14 décembre 2018, mais sur lequel dénonce leur porte-parole, « des gens ont mis leurs pieds ».



« Pour le moment, il y a un aboutissement d’un processus réformateur qui a abouti, à plusieurs décrets signé par le président de la République. Je dirais que c’est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pourquoi je dis cela parce qu’il nous reste la mis en œuvre. Nous nous croyons que la page sombre de notre histoire était tournée. C’était sans compter avec l’arrivé de Me Malick Sall. Depuis qu’il est là, il n’a rien fait. Tenir un département pendant 14 mois et ne pas comprendre ce qui se passe. Hier dans une radio de la place, il s’est aventuré à dire que le protocole d’accord porte sur le tronc commun et qu’on doit payer sur trois moi. Sa déclaration est aux antipodes de la réalité », a indiqué Aya Boun Malick Diop.



Il ajoute: « Le protocole d’accord porte sur l’augmentation de l’indemnité de participation. Quand on est un responsable et qu’on arrive pas a maîtriser ce qu’on dit de son département, ce qu’il y a quelque chose de grave. Nous venons de comprendre maintenant, qu’il veut faire revenir le gouvernement sur l’ensemble des non-acquits que nous avons arraché ».