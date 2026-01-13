78ᵉ édition du Gamou de Médina Niassène : le comité d’organisation « satisfait » de l’appui de l’État

À quelques jours de la célébration de la 78ᵉ édition du Gamou de Médina Niassène, prévue le 17 janvier prochain, l'heure est au bilan des préparatifs. Serigne Aliou Barkham Niass, président du RAHABCE (Rassemblement de Hadara Albakiria), a exprimé sa satisfaction quant à « l'implication des services étatiques » pour la réussite de cet événement religieux. « L'espoir est permis pour une organisation réussie, car nous constatons concrètement que nos demandes sont en train d'être satisfaites ».



Lundi dernier, une réunion d'évaluation s'est tenue sous la direction du sous-préfet de l'arrondissement de Wack Ngouna, Samba Adolphe Sidibé. Cette rencontre a permis de passer en revue les engagements pris lors des précédentes étapes (CLD et CDD) et de s'assurer que les besoins logistiques sont en passe d'être comblés. « À cinq jours de l'événement, nous avons évalué ce qui a été réalisé et ce qu'il reste à parfaire pour maîtriser les dernières difficultés », a précisé l'autorité administrative.



Selon l’Aps, plusieurs points essentiels ont été abordés pour garantir le confort et la sécurité des fidèles. La Gendarmerie nationale s'est dite prête à relever le défi de la sécurisation du flux de pèlerins.

Par ailleurs, des discussions sont en cours avec la Senelec et la mairie pour renforcer l'éclairage public dans les rues et ruelles de la cité. De son côté, la SONAGED a déjà finalisé le nettoyage de la cité religieuse, tandis que l'ONAS a débuté ses opérations d'assainissement. Le comité d'organisation a profité de cette tribune pour demander le bitumage de la voie de contournement reliant Ndoffane à Médina Niassène.